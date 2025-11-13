وزير العمل يبحث مع وفد البنك الدولي سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

18 حجم الخط

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث استعرض وفد البنك الدولي بعض التجارب الناجحة التي تمت مع عدد من الدول في مجالات دعم التشغيل وتطوير سوق العمل.

كما ناقش الجانبان التعاون في تطوير منظومة مراصد سوق العمل التابعة لوزارة العمل، والتي يبلغ عددها خمسة مراصد حاليًا، مع بحث إمكانية تعميم تجربة المراصد على باقي المحافظات، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة تسهم في رسم سياسات تشغيل فعالة تستجيب لاحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأكد الوزير محمد جبران خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تأهيل وتدريب العمالة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في رفع كفاءة الشباب وزيادة فرص تشغيلهم.

من جانبها، أشادت الدكتورة فادية سعادة بجهود وزارة العمل في تطوير سوق العمل المصري وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة، مؤكدة استعداد البنك الدولي لدعم مشروعات التعاون المشتركة في مجالات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتطوير بيئة العمل بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والبشرية في مصر.

