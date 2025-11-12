الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع سفير ألبانيا سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
18 حجم الخط

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، سامي شيبا، سفير جمهورية ألبانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات العمل والتدريب وتنقل العمالة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة مقترح مذكرة تفاهم مطروحة للتوقيع بين وزارتي العمل في البلدين، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل،وتنقل الأيدي العاملة.

وأشار السفير إلى أن انعقاد اللجنة المصرية – الألبانية المشتركة الشهر المقبل في العاصمة الألبانية تيرانا، والتي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية في البلدين، سيشكل فرصة مهمة لتوقيع مذكرة التعاون بين وزارتي العمل في مصر وألبانيا، بما يسهم في دعم الملفات المشتركة، وعلى رأسها تنقل العمالة الماهرة والمدربة بين الجانبين.

كما استعرض “جبران” جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتواكب مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية، مؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير احتياجات السوق الألباني من العمالة المصرية الماهرة.

وأوضح وزير العمل، أن مصر تمتلك تجارب ناجحة في التعاون مع عدد من الدول الأوروبية مثل اليونان والبوسنة والهرسك، حيث تم بالفعل تسفير أعداد من العمالة المصرية إلى هذه الدول، التي أشادت بالمستوى المتميز للعمالة المصرية وانضباطها وكفاءتها العالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور المشترك، بما يعزز فرص التعاون الثنائي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق العمالة المصرية الماهرة العاصمة الألبانية تيرانا جمهورية ألبانيا منظومة التدريب المهنى وزير العمل محمد جبران وزير العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: تحرير 165 محضرا للحد الأدنى للأجور و66 مخالفة لتراخيص الأجانب خلال 24 ساعة

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب الخريجين في محافظتي السويس والجيزة

الأكثر قراءة

انسحاب مرشح بالبحيرة من جولة الإعادة بانتخابات النواب

زلزال يضرب غرب قبرص بقوة 5.3 ريختر يشعر به عدد من المحافظات في مصر

سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

تغريم الزمالك وبيزيرا وتجاهل زيزو، اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر المصري

منتخب أفريقي يحقق رقما نادرا في مونديال الناشئين

عقب تصديق الرئيس، أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

بعد خروجه في بث مباشر، مرشح المنتزه ينفي القبض عليه ويؤكد: موجود في عملي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح رحمة الله على عباده في فرض كفارة اليمين

تفسير رؤية الكمثرى في المنام وعلاقتها بالبركة فى المال وكثرة الرزق

عباقرة ولكن مجهولون، "عمرة الأنصارية" استعان بها عمر بن عبد العزيز في تدوين الأحاديث

المزيد
الجريدة الرسمية