تطورات جديدة في أزمة زيزو وموقف الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك اتصالات مستمرة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق من أجل اطلاعه على تطورات تحركات النادي للدفاع عن قضيته مع الزمالك بعد الهتافات الأخيرة التي تعرض لها في نهائي كأس السوبر المصري. 

وأضاف: الأهلي يساند اللاعب بشكل رسمي وهناك لجنة قانونية لبحث تطورات القضية واتخاذ خطوات جديدة من شأنها الدفاع عن اللاعب وحمايته خاصة بعد العقوبة الصادرة ضده أمس بتغريمه خمسين ألف جنيه بسبب عدم التزامه ببروتوكول منصة تسليم كأس السوبر. 

وأوضح أن الاهلي بصدد إرسال مزيد من المستندات المدمجة لحماية اللاعب وإعادة حقوقه الأدبية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

