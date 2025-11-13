الخميس 13 نوفمبر 2025
ارتفاع اليوريا العادي 1021 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في ظل أزمة طاحنة تضرب الأسواق بسبب السوق السوداء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو»  سعر الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في أسعار الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفق البوابة الحكومية، في السطور الآتية:

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 23448 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بانخفاض 271 جنيها عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 2000 جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10987 جنيها للطن، وفقًا للبوابة الحكومية، بارتفاع 881 جنيها عن سعره السابق.

سعر نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16608 جنيهات، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 634 جنيها عن سعره السابق.

سعر سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و23 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 24348 جنيها للطن، وفق البوابة الحكومية، بانخفاض 529 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و27 ألف  جنيه.

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10947 جنيها للطن، وفق البوابة الحكومية، بارتفاع 1021 جنيها عن سعره السابق.

سعر اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

