محمد صبحي يطمئن جمهوره: حالتي الصحية مستقرة وسأغادر المستشفى قريبًا

أكد الفنان الكبير محمد صبحي في بيان رسمي صادر عن مكتبه الإعلامي أنه بصحة جيدة ويتحسن يومًا بعد يوم، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا استدعت دخوله أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح صبحي أنه يخضع حاليًّا لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه سيغادر المستشفى خلال أيام قليلة، بإذن الله.

وأعرب الفنان الكبير عن استيائه هو وأسرته من الشائعات والأخبار الكاذبة التي تم تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإخبارية غير الدقيقة، مؤكدا أن ما يهمه هو طمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الحقيقية بعيدًا عن المبالغات.

كما نشر القائم على الصفحة الرسمية لمحمد صبحي عبر موقع فيس بوك توضيحًا جاء فيه: “وجب توصيل رسالة بصفتي أدمن الصفحة لحضراتكم ولكل جمهور الفنان محمد صبحي، هو بصحة جيدة بفضل الله، وقد قمت بزيارته وهو بخير، وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته إلى منزله خلال أيام قليلة إن شاء الله. نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية. شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له”.

