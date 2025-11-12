ريهام عبد الغفور تعتذر بعد نشرها عن وفاة محمد صبحي: اندفاع مني

18 حجم الخط

اعتذرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن نشرها عن وفاة الفنان محمد صبحي، مؤكدة أنه كان اندفاعا منها.

وقالت “ريهام على صفحتها على فيس بوك: ”ربنا يخلي الأستاذ صبحي ويبارك في صحته

هو عزيز أوي عليا فاتخضيت وتأثرت وكتبت اللي في قلبي الحمد لله الخبر طلع مش صحيح

بعتذر عن الاستعجال في النشر بس ده كان اندفاع من المحبة".

ونفت نقابة المهن التمثيلية حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان الكبير محمد صبحى، وقالت النقابة في بيان لها إنه لا صحة لما تم نشره.

وأوضحت النقابة أن الفنان القدير محمد صبحي يتمتع بحالة صحية مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، متمنية له الشفاء العاجل ودوام الصحة والإبداع والتألق.

وتُهيب نقابة المهن التمثيلية بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول الأخبار، خاصة تلك التي تمس حياة الفنانين، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين الجمهور وأسر الفنانين.

وتؤكد النقابة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إصدار البيانات المتعلقة بأعضائها، داعية الجميع إلى التأكد من المعلومات من مصادرها الصحيحة والموثوقة.

