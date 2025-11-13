الخميس 13 نوفمبر 2025
اقتصاد

59 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة  الأربعاء نحو 59 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.456 مليون ورقة منفذة على 142 ألف عملية.


وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.164 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.523 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.


وقد استحوذت الأسهم على 12.54 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 87.46 % خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.

