مانشستر سيتي يحدد 3 بدائل محتملة لخلافة جوارديولا

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التخطيط لمرحلة ما بعد رحيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، وسط تزايد التكهنات حول موعد رحيله عن الفريق بعد سنوات من النجاحات التاريخية.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن جوارديولا قد يفكر في مغادرة السيتي بنهاية الموسم الحالي، بعد أن وصل إلى مرحلة متقدمة في مسيرته التدريبية مع الفريق، وحقق خلالها كل الألقاب الممكنة على المستويين المحلي والأوروبي.

وأشارت صحيفة "ذا تايمز" عبر الصحفي بول هيرست إلى أن إدارة مانشستر سيتي بدأت بالفعل تحديد قائمة مختصرة من 3 مدربين ليكون أحدهم خليفة محتمل لـ جوارديولا في حال رحيله.

ويأتي على رأس هذه القائمة البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق والمدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، والذي يحظى بدعم كبير داخل النادي بفضل علاقته التاريخية بالسيتي، رغم أن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى عام 2029، ما يجعل التعاقد معه مهمة معقدة.

كما يبرز اسم روبرتو دي زيربي، المدير الفني السابق لبرايتون والحالي لأولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن المرشحين البارزين، نظرًا لإعجاب إدارة السيتي وبيب جوارديولا نفسه بفلسفته الهجومية وأسلوبه التكتيكي الحديث.

أما المرشح الثالث فهو أندوني إيراولا، مدرب بورنموث الحالي، الذي نال إشادة واسعة بسبب التنظيم الدفاعي القوي والنهج التكتيكي المتوازن الذي يقدمه فريقه في الدوري الإنجليزي، ونجاحه في قيادة بورنموث للمنافسة على المراكز الأوروبية.

ورغم هذه الترشيحات، تؤكد التقارير أن قرار مانشستر سيتي النهائي سيتوقف على موقف جوارديولا نفسه، إذ تشير مصادر مقربة منه إلى أن عام 2026 قد يكون الموعد المنطقي لإنهاء رحلته مع "السيتزنز" بعد عقد كامل من الإنجازات.

يُذكر أن جوارديولا خاض مؤخرًا مباراته الألف مع مانشستر سيتي ضد ليفربول، وحقق خلالها فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة، مما يعكس استمرار نجاحه وتأثيره في الفريق حتى الآن.

مفاجأة، جوارديولا يرحل قبل نهاية عقده مع مانشستر سيتي

فيما كشفت تقارير إخبارية أمس الثلاثاء، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قد يتخذ قرارا بالرحيل عن النادي خلال صيف العام المقبل، رغم أنه وقع العام الماضي على عقد يمتد حتى عام 2027.

نجاحات جوارديولا مع مانشستر سيتي

المدرب الإسباني حقق نجاحات مذهلة منذ توليه القيادة الفنية للفريق في عام 2016، إذ توّج بـ6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأسين من كأس الاتحاد الإنجليزي، وعدد كبير من البطولات الأخرى.

جوارديولا يبحث مغادرة مانشستر سيتي قبل نهاية عقده بموسم

ورغم أن عقد جوارديولا لا يزال ساريًا بعد تمديده عامين إضافيين قبل 12 شهرًا فقط، فإن صحيفة ذا تايمز (The Times) كشفت أن المقربين منه يعتقدون أنه قد يودع النادي في الصيف المقبل، أي بعد عقد كامل على وصوله إلى ملعب الاتحاد، معتبرين أن تلك الخطوة ستكون "منطقية" في مسيرته التدريبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرارًا نهائيًا لم يُتخذ بعد، مضيفةً أن جوارديولا اعتاد على إكمال عقوده السابقة مع الأندية التي دربها، مثل برشلونة وبايرن ميونخ، ما يعني أن الاحتمال لا يزال قائمًا بأن يواصل مهمته حتى نهاية عقده الحالي.

كما لفت التقرير إلى أن بعض المصادر المقربة التي توقعت رحيله سابقًا كانت مخطئة في الماضي، إذ فاجأهم جوارديولا بتغيير قراره وتجديد عقده مع مانشستر سيتي.

جوارديولا يحصل على فترة راحة بعد مغادرة مانشستر سيتي

وتحدث جوارديولا بنفسه أخيرًا بشكل علني، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا بالحصول على فترة راحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي، مهما كان توقيت ذلك الرحيل.

وقال المدرب الإسباني: "أعلم أنه بعد هذه المرحلة مع مانشستر سيتي سأتوقف، هذا أمر مؤكد. القرار متخذ، بل أكثر من متخذ".

وأضاف: "لا أعرف كم ستستمر فترة التوقف، سنة، سنتين، ثلاث، خمس، عشر، أو حتى خمس عشرة سنة لا أعلم، لكنني سأرحل بعد هذه الفترة مع السيتي لأنني بحاجة إلى التوقف والتركيز على نفسي وصحتي، لن أعتزل التدريب، لكنني سآخذ فترة راحة بالتأكيد".



