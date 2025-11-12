إعلام عبري: جنود وضباط الخدمة الدائمة بجيش الاحتلال طلبوا تبكير موعد إنهاء خدمتهم

18 حجم الخط

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن آلاف من جنود وضباط الخدمة الدائمة في جيش الاحتلال طلبوا تبكير موعد إنهاء خدمتهم العسكرية.

انتحار 42 جنديا إسرائيليا

وذكرت صحيفة هآرتس في وقت سابق أن 42 جنديا إسرائيليا قد انتحروا بسبب اضطراب ما بعد الصدمة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يرفض الكشف عن الأعداد الجديدة، لكن مصادر عسكرية أكدت وقوع سبع حالات انتحار منذ مطلع العام الحالي بسبب استمرار الحرب والضغوط النفسية المصاحبة لها.

وذكرت المصادر أن بعض الجنود الذين انتحروا دفنوا دون مراسم عسكرية أو إعلان رسمي، فيما تتزايد التقارير عن تجنيد مصابين بأمراض نفسية وباضطرابات ما بعد الصدمة في صفوف الاحتياط لتعويض النقص في القوى البشرية.

9 آلاف جندي يتلقون حاليا علاجا نفسيا منذ بدء الحرب في غزة

وبحسب التقديرات، فإن أكثر من 9 آلاف جندي يتلقون حاليا علاجا نفسيا منذ بدء الحرب في غزة، بينما تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن نحو 43% من الجرحى العسكريين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، مع توقع علاج نحو 100 ألف جندي بحلول عام 2030.

