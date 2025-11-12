زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

18 حجم الخط

كشفت السفارة الألمانية في مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء، عن زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة لمقر السفارة.

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة لمقر السفارة الألمانية

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة عبر حسابها الرسمي علي «فيسبوك»: "صباح عادي تمامًا في السفارة الألمانية في القاهرة… إلى أن قررت قطة مصرية صغيرة أن تزورنا وتدخل معنا إلى المكتب".

وتابعت السفارة الألمانية في القاهرة: "منذ زيارتنا للمتحف المصري الكبير، عرفنا أن القطط في مصر ليست مجرد حيوانات أليفة — بل رمز للأناقة والحماية ولمسة من سحر الحضارة المصرية القديمة".

قطة السفارة الجديدة

وأشارت السفارة: ذكّرتنا قليلًا بالإلهة باستت، إلهة الفرح والحماية في مصر القديمة. يمكن تكون قطة السفارة الجديدة جايبة لنا شوية من الحظ في يومنا العملي!.

