تفاصيل 100 منحة للدكتوراه مقدمة من السفارة الفرنسية والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير 100 منحة للدكتوراة بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، وفتحت بالفعل في يوليو الماضي باب التقدم لعدد 20 منحة دراسية منها للعام الجامعي 2025/2026، بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للمنح بحيث تستكمل الـ 100 منحة بحلول عام 2030.

وجاءت هذه المنح نتاجًا للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين لدعم برنامج منح الدكتوراه، حيث ينص الاتفاق على تقديم 100 منحة ممولة على مدار خمس سنوات، بمعدل 20 منحة سنويًا.

وتتضمن المنح المتاحة 12 منحة لمدة 6 أشهر لإجراء أبحاث الدكتوراه، و5 منح لمدة 12 شهرًا بنظام الإشراف المشترك، و3 منح لمدة 18 شهرًا بنظام الإشراف المشترك.

التخصصات المطلوبة بمنح الدكتوراة الفرنسية

وتتاح هذه المنح في جميع مجالات البحث الأكاديمي، مع إعطاء أولوية للتخصصات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والروبوتات والأمن السيبراني والاتصال، إلى جانب مجالات العلوم البيئية والطاقة المتجددة كعلم الأحياء، معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، التنوع البيولوجي، التغير المناخي والطاقة المتجددة.

كما تشمل أولويات المنح مجالات العلوم الصحية مثل البحوث الطبية الحيوية وتكنولوجيا النانو والتطبيقات الطبية الحيوية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الزراعة والأغذية الزراعية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية مثل الاقتصاد والإدارة وعلم الآثار واللغويات والتعليم والعلوم السياسية والقانون.

شروط التقدم لمنح الدكتوراة الفرنسية

ويشترط للتقدم أن لمنح السفارة الفرنسية للدكتوراة أن تتوافر في المتقدم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد عمره عن ٣٥ عامًا في تاريخ الإعلان.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

ألا يكون قد سبق له الحصول على بعثة أو منحة ممولة للحصول على الدكتوراه من قبل.

يجب أن يكون المتقدم يعمل كمدرس مساعد أو باحث مساعد.

يجب أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في تخصص المنحة.

يجب أن يكون قد سجل موضوع الرسالة شرطًا للسفر.

يجب أن يكون مسجلًا للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، على ألا تزيد مدة التسجيل عن ثلاث سنوات في تاريخ الإعلان.

يشترط ألا يكون الدارس مشتركًا في مشاريع أخرى جارية بتمويل من الحكومة الفرنسية.

يشترط أن يجيد اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن ٥.٥ في اختبار IELTS أو اللغة الفرنسية بمستوى 2B وفقًا لاختبارات TCF أو DELF.

وتُقيّم طلبات التقدم من خلال لجنة اختيار مشتركة تضم ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، ويُراعى في التقييم مدى التفوق العلمي للمتقدم، وملاءمة مشروع البحث لموضوع رسالة الدكتوراه، ومدى إمكانية تعميق التعاون البحثي بين المعامل المصرية والفرنسية، فضلًا عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع البحثي، ومدى إتقان المتقدم لإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية.

ويتحمل الجانب الفرنسي تكاليف السفر ذهابًا وعودة، ورسوم استخراج التأشيرة، ورسوم التسجيل بالجامعات الفرنسية بالنسبة لبرنامج الدكتوراه المشتركة، بالإضافة إلى تكاليف دورة مكثفة لتعلم اللغة الفرنسية عبر الإنترنت لغير الناطقين بها، وبرنامج تدريب على منهجية البحث العلمي تنظمه الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

كما يحصل الدارس على صفة "حاصل على منحة من الحكومة الفرنسية" والتي تتيح له الاستفادة من دعم في السكن الجامعي وتخفيضات في وسائل المواصلات والأنشطة الثقافية، ويمنح بدل معيشة شهري بقيمة 695 يورو.

وفي المقابل، تتحمل جمهورية مصر العربية مبلغًا قدره 1075 يورو شهريًا لكل دارس، ويتولى المكتب الثقافي المصري في فرنسا المتابعة العلمية والمالية للدارسين طوال مدة البعثة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.