الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفارة المصرية بالأردن تفتح أبوابها لأبناء الجالية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

المصريون بالأردن
المصريون بالأردن أمام السفارة المصرية
18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالأردن، فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

السفير خالد الأبيض يشرف على انطلاق عملية التصويت

وأكد السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية هناك، قبيل بدء عملية التصويت، على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وافتتح الأبيض وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية عملية التصويت، حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم.

استعدادات مكثفة بالسفارة المصرية في عمّان والعقبة

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية لدى الأردن، قد أنهت أول أمس، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، أو في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب 2025 الأردن مجلس النواب الجالية المصرية مصر

مواد متعلقة

قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب، احذر ارتكاب هذه المخالفات

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

سعر الفاكهة اليوم، العنب المستورد يرفع شعار"هذا هو المستحيل" والتين يغازل المصريين

كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وبيموت، استغاثات لإنقاذ حياة إسماعيل الليثي (فيديو)

ماذا تفعل لو تعرضت فلوسك لعملية سحب وهمي من ماكينة ATM؟

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads