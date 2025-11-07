السفارة المصرية بالأردن تفتح أبوابها لأبناء الجالية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالأردن، فى أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

السفير خالد الأبيض يشرف على انطلاق عملية التصويت

وأكد السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية هناك، قبيل بدء عملية التصويت، على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وافتتح الأبيض وأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية عملية التصويت، حيث قاموا بالإدلاء بأصواتهم.

استعدادات مكثفة بالسفارة المصرية في عمّان والعقبة

وتجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية لدى الأردن، قد أنهت أول أمس، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، أو في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

