يسرا: أهديت وسام فارس لبلدي مصر و50 سنة فن مرت كأنها لحظة

عبّرت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من الدولة الفرنسية ومنحها وسام فارس من جوقة الشرف، معتبرة أن التكريم تقدير لمسيرتها الطويلة في عالم الفن.

يسرا: "وسام فارس.. هدية أهديتها لمصر وأحبائي"

وقالت يسرا في تصريحاتها على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46:"أنا فرحانة جدًا بوسام فارس من فرنسا، وإنهم فكروا فيّ. وأهديت الوسام لمصر، ولزوجي، وأمي، وأصحابي اللي وقفوا جنبي وتركوا بصمة في حياتي".

يسرا: "أستعد لعملين سينمائيين.. وقد أشارك في دراما رمضان"

كشفت الفنانة يسرا عن مشاريعها الفنية المقبلة، قائلة:"عندي عملين سينمائيين هخلصهم قريب، وممكن يكون ليا عمل درامي في رمضان إن شاء الله".

وأضافت:"عندي بنات فاتن والست لما، وده من أقرب الحاجات لقلبي".

يسرا: "50 سنة فن كأنهم 50 ساعة"

تحدثت يسرا عن رحلتها الفنية التي امتدت لنصف قرن، مؤكدة أنها مليئة بالتجارب والتحديات، وقالت:"50 سنة تمثيل وفن مروا عليا كأنهم 50 ساعة، كل لحظة كانت حلوة وعدت بسرعة. النجاح لحظة لا تُقدّر بثمن، وإنك تفضلي قوية 50 سنة دي حاجة مش سهلة، لكن محتاجة صبر، لأن فيها لحظات حلوة وصعبة ومرة كمان".

"عودة فيلم المهاجر بعد 31 سنة"

وأعلنت يسرا عن مفاجأة فنية تخص أحد أشهر أفلامها قائلة:"بعد 31 سنة، فيلم المهاجر هيتعرض أخيرًا بعد ما اتمنع ودخلنا محاكم ورفعنا قضايا، لكن الحمد لله أخيرًا هيتشاف".

يسرا: "لو ماكنتش ممثلة.. كنت هبقى ممثلة برضه"

واختتمت يسرا حديثها بابتسامة، مؤكدة عشقها للفن:"لو ماكنتش ممثلة وفنانة، كنت هبقى ممثلة وفنانة برضه، لأن الفن بالنسبة لي حياة كاملة مش مهنة".

