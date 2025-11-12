لبلبة: كان نفسي أخلف 3 أطفال

18 حجم الخط

عبّرت الفنانة الكبيرة لبلبة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن رسالتها في الحياة والفن هي منح السعادة للناس وتقديم أعمال تدخل البهجة إلى القلوب.

نصف قدراتي فقط ظهر حتى الآن

وقالت لبلبة في تصريحاتها على هامش حفل الافتتاح:"ربنا خلقني علشان أقدم حاجة حلوة للناس وأسعدهم، ولسه فيه حاجات كتير معملتهاش.. اللي شافوه مني هو نص قدراتي في التمثيل".

وأضافت:"نفسي أعمل أدوار صعبة تحسس الناس بأشياء مهمة، نفسي أقدم عمل عن الإعاقة.. سواء أكون معاقة أو أم لطفل معاق".

رسالة إنسانية عن الإعاقة

ووجّهت لبلبة رسالة مؤثرة قائلة:"عايزة أقول للناس أوعوا لما تشوفوا حد معاق تضحكوا عليه.. لازم نحترم ونحب الناس دي لأنهم عندهم إحساس ومشاعر زينا بالضبط".

عن الزواج وتكوين الأسرة

وتحدثت لبلبة عن رؤيتها للحياة الأسرية قائلة:"الناس بتتجوز علشان يعملوا أسرة ويبقى عندهم أولاد، وأنا بشجع كل الناس تتجوز ويبقى فيه أسرة وطفلين أو تلاتة".

وأضافت بأسى:"أنا كان نفسي يبقى عندي أولاد، وبحب جمهوري جدًا، ونفسي ربنا يديني العمر علشان أقدملهم حاجات يرضوا عنها".

