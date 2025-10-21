الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسين فهمي: ما يحدث بغزة إبادة وليست حربا ومهمة الدراما إظهار الحقيقة (فيديو)

حسين فهمي ويسرا
حسين فهمي ويسرا

تحدث النجم الكبير حسين فهمي عن دور الأعمال الدرامية في إظهار حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني قائلا: “مهمتنا في الأعمال الدرامية هي اظهار الحقيقة”.

النجم حسين فهمي 

وأضاف “فهمي” خلال جلسة “سينما من أجل عالم أفضل” بمهرجان الجونة السينمائي: “ما يحدث في غزة ليست حربا فالحروب تكون بين الجيوش.. دي عملية ابادة لشعب بأكمله.. زي ما حصل في أمريكا ضد الهنود الحمر وهم ليسوا كذلك هم شعب اندثر وتمت إبادته.. ومع السوشيال ميديا والأعمال الدرامية نستطيع أن نظهر هذه الصورة”. 

وتابع: “في فترة ما لم أقبل أن يقال علي سفير نوايا حسنة في ظروف ليست بها أي نوايا حسنة وتقدمت باستقالتي لكوفي عنان السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة في هذه الفترة”. 

جلسة سينما من أجل عالم أفضل 

وحضر اللقاء، النجم حسين فهمي، النجمة يسرا، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، فيما تدير الحوار سارة بيسادة نائب المدير التنفيذي للمهرجان.

وبدأت فعاليات اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، بفيلم قصير إنساني عن معاناة الفلسطينيين فى غزة إثر الحرب الأخيرة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النجم حسين فهمي الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

أسعار وحدات مشروع مزارين في العلمين الجديدة للمصريين بالخارج

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إخراج زكاة عن ذهب الزينة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية