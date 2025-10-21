حسين فهمي: ما يحدث بغزة إبادة وليست حربا ومهمة الدراما إظهار الحقيقة (فيديو)

تحدث النجم الكبير حسين فهمي عن دور الأعمال الدرامية في إظهار حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني قائلا: “مهمتنا في الأعمال الدرامية هي اظهار الحقيقة”.

النجم حسين فهمي

وأضاف “فهمي” خلال جلسة “سينما من أجل عالم أفضل” بمهرجان الجونة السينمائي: “ما يحدث في غزة ليست حربا فالحروب تكون بين الجيوش.. دي عملية ابادة لشعب بأكمله.. زي ما حصل في أمريكا ضد الهنود الحمر وهم ليسوا كذلك هم شعب اندثر وتمت إبادته.. ومع السوشيال ميديا والأعمال الدرامية نستطيع أن نظهر هذه الصورة”.

وتابع: “في فترة ما لم أقبل أن يقال علي سفير نوايا حسنة في ظروف ليست بها أي نوايا حسنة وتقدمت باستقالتي لكوفي عنان السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة في هذه الفترة”.

جلسة سينما من أجل عالم أفضل

وحضر اللقاء، النجم حسين فهمي، النجمة يسرا، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، فيما تدير الحوار سارة بيسادة نائب المدير التنفيذي للمهرجان.

وبدأت فعاليات اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، بفيلم قصير إنساني عن معاناة الفلسطينيين فى غزة إثر الحرب الأخيرة.

