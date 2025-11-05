الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أحمد حاتم لـ "فيتو": حسين فهمي دعمني في حياتي كتير (صور)

أحمد حاتم
أحمد حاتم
احتفل الفنان أحمد حاتم بالعرض الخاص لفيلمه الجديد قصر الباشا المقام حاليا في أحد المولات الكبرى. 

وأكد الفنان أحمد حاتم في تصريح خاص لـ “فيتو” أن الفنان حسين فهمي من أكثر النجوم الذين دعموه في مشواره الفني، مشيرا إلى أنه دعمه للمرة الأولى في فيلم لمح البصر، مؤكدا أنه كان إضافة كبيرة لهذا العمل واستمتع معه بالكواليس.

وكان عدد من نجوم الفن وصلوا إلى ريد كاربت فيلم قصر الباشا المقام حاليا في أحد المولات الكبرى. 

كان من أبرز الحضور: إسعاد يونس ومحمد القس وأمير صلاح الدين وعائلته.

ويضم فيلم "قصر الباشا" عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أحمد حاتم، صدقي صخر، مايان السيد، حسين فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد بكير.

