رياضة

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في دورة الإمارات والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة أوزبكستان وديا خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وأوزبكستان يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لاستحقاقات الموسم القادم، وأبرزها كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

 

منتخب أوزبكستان، فيتو
منتخب أوزبكستان، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أول أمس الإثنين، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

 

 قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر 

محمد الشناوي 
أحمد الشناوي
محمد صبحي 
مصطفي شوبير

محمد هاني 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
رامي ربيعة
خالد صبحي 
حسام عبد المجيد 
محمد إسماعيل

مروان عطية 
حمدي فتحي 
نبيل عماد دونجا
محمد شحاته 
محمود صابر 
طاهر محمد طاهر
مروان عثمان 
عمر مرموش 
أحمد سيد زيزو 
محمود عبد الحفيظ زلاكة
محمد صلاح

أسامة فيصل 
صلاح محسن 
مصطفى محمد

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم أوزبكستان منتخب مصر ضد أوزبكستان موعد مباراة مصر وأوزبكستان دورة الإمارات الودية مدينة العين الإماراتية

