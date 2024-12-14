السبت 14 ديسمبر 2024
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اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

قارب مهاجرين، فيتو
قارب مهاجرين، فيتو

 تواصل السلطات اليونانية جهودها لإنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متن زورق انقلب قبالة سواحل  جزيرة جافدوس جنوب البحر المتوسط، بالقرب من مدينة خانيا.

وبحسب موقع “إرم”، تم توجيه سفينتين ساحليتين إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى مشاركة سفن خفر السواحل، وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات البحرية والجوية، في عمليات البحث والإنقاذ.

 

انتشال جثة مهاجر واحد فيما تم إنقاذ 39 شخصًا

ووفقًا لتقارير خفر السواحل اليوناني، تم حتى الآن انتشال جثة مهاجر واحد، فيما تم إنقاذ 39  شخصًا، ونقلهم إلى منطقة باليوتشورا في بلدية كاندانوس - سيلينوس.

 

ومع ذلك، لا يزال نحو 40 شخصًا في عداد المفقودين، حيث تشير شهادات الناجين إلى أن القارب كان يقلّ 80 شخصًا.

وفي وقت لاحق، نُقل مهاجر آخر، فجرًا، بواسطة طائرة هليكوبتر بعد تعرضه لأعراض الغرق، حيث أُدخل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى خانيا لتلقي العلاج.

 

مليون مهاجر ولاجئ إلى الجزر اليونانية

وفي حادث منفصل، قامت سفينة شحن تحمل علم مالطا بإنقاذ47 مهاجرًا كانوا على بعد 40 ميلًا بحريًا من جافدوس، بينما أنقذت ناقلة أخرى 88  مهاجرًا على بعد 28 ميلًا بحريًا من الجزيرة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن القاربين انطلقا من ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان تُعد واحدة من الوجهات الرئيسة للمهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة من دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

ومنذ عامي 2015 و2016، وصل نحو مليون مهاجر ولاجئ إلى الجزر اليونانية، معظمهم عبر قوارب مطاطية

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جزيرة جافدوس جافدوس المهاجرين السلطات اليونانية البحر المتوسط مدينة خانيا

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