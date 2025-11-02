حين تحدث الدين بلغة الحضارة، المؤسسات الدينية تحتفي بالمتحف المصري الكبير.. شيخ الأزهر: يعكس موقع مصر الحضاري الفريد.. المفتي: منارة عالمية للحضارة الإنسانية.. الأزهري: شاهد على عبقريتنا

في مشهد استثنائي تتقاطع فيه عبقرية التاريخ مع روح الإيمان، جاء افتتاح المتحف المصري الكبير ليصبح أكثر من مجرد حدث أثري ضخم، بل مناسبة كشفت عن وعي جديد لدى المؤسسات الدينية المصرية، التي رأت في هذا الصرح الحضاري امتدادًا لرسالة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ، حين جمع بين الإيمان والعلم، وبين العقيدة والعمارة، وبين عبادة الخالق وتقديس الجمال.

فمن منبر الأزهر الشريف إلى بيانات وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، توحد الخطاب الديني حول معنى أعمق للمتحف، لا بوصفه متحفًا للحجارة والتماثيل، بل كرمز لقدرة هذا الوطن على استحضار تاريخه وصيانته من شوائب التشويه والتطرف، وإعادة تقديمه للعالم بروح حضارية تؤكد أن الدين لا يقف في وجه الفن أو التاريخ، بل يحميهما ويهذبهما، ويفتح بهما آفاقًا للوعي والاعتزاز بالهوية.

جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث

ومن جانبه تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الحضاري الذي يعكس موقع مصر الفريد في الحضارة الإنسانية على مرِّ العصور، ويؤكد أنها كانت ولا تزال وستظل منارة للتراث والثقافة والحضارة والإنسانية، مقدِّرًا جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن، وترسيخ الجمال والذوق الرفيع في نفوس الأجيال الجديدة.

شيخ الأزهر: المتحف المصري الكبير يعكس موقع مصر الحضاري الفريد

وأكد شيخ الأزهر اعتزازه بما تزخر به مصر من كنوز الحضارة والتاريخ وتراثها الإنساني الفريد، مؤكدًا ضرورة استلهام مشاعر الفخر من هذا الإنسان المصري القديم الذي أدهش العالم بحضارة استثنائية لا تزال أسرارها في مختلف الفنون عصيةً على الفهم والإدراك، رغم ما توصل إليه إنسان اليوم من تقدمٍ تقنيٍّ وتكنولوجيٍّ مذهل.

الحفاظ على التراث والآثار هو واجب دينيّ وإنسانيّ

وذكِّر الأزهر بما نص عليه البيان الختامي لمؤتمره العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، من أن الحفاظ على التراث والآثار هو واجبٌ دينيٌّ وإنسانيٌّ، وأن الإسلام قد دعا إلى صون مظاهر الإعمار في الأرض، وأن الآثارَ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا يجوز الاعتداء عليها ولا ارتكاب ما يُغيِّر من طبيعتها الأصلية، بل ويجب حمايتها بوصفها شاهدًا على حضارات الأمم وسيرتها ومسيرتها.

وزير الأوقاف: المتحف الكبير شاهد على عبقرية الإنسان المصري

ومن جانبه تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، هذا الحدث الاستثنائي الذي يعيد إلى الوعي الإنساني روح مصر الخالدة، ويجعل من أرض الكنانة مركزًا لإشعاع الحضارة والجمال والإبداع عبر العصور.

وأكد وزير الأوقاف أن افتتاح هذا الصرح العالمي ليس مجرد تدشين لمتحفٍ عظيمٍ يحتضن آثار الأجداد، بل هو تجديد لرسالة مصر الحضارية والروحية التي علّمت الدنيا معنى البناء والعمران، وجمعت بين العقل الذي يبدع، والروح التي تُعَمِّر، والذوق الذي ينهض بالجمال الإنساني في أسمى صوره.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف وزير الأوقاف أن ما نشهده اليوم من عناية الدولة المصرية بقيادة الرئيس بحماية التراث الإنساني والحضاري، هو امتداد لرسالة الأنبياء في عمارة الأرض، وصون الجمال، وتعزيز الانتماء، واستدعاء الإحساس بالمسؤولية تجاه التاريخ والإنسانية، مصداقًا لقوله تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [هود:٦١].

وزير الأوقاف: المتحف المصري الكبير ذاكرة أمة وروح حضارة ورسالة للأجيال

كما أشار إلى أن المتحف المصري الكبير ليس حجرًا وصخرًا، بل هو ذاكرة أمة وروح حضارة، ورسالة للأجيال بأن الجمال لا يفنى، وأن من يصنع الحضارة قادر على أن يجددها، وأن مصرَ التي رفعت منذ فجر التاريخ راية العلم والفن والعمارة والفكر، تعود اليوم لترفعها من جديد في ثوبٍ معاصرٍ يليق بمكانتها بين الأمم.

واختتم وزير الأوقاف كلمته مؤكِّدًا أن الاهتمام بالآثار والتراث جزء أصيل من رسالة الدين؛ لأن الإسلام جاء ليُعلي من شأن الجمال، ويأمر بحماية مظاهر الإعمار، ويُحرِّم الإفساد والتخريب، كما قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف:٥٦] داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يجعل هذا الإنجاز العظيم شاهدًا على استمرار رسالتها في خدمة الإنسانية، ونشر قيم الجمال والعلم والسلام.

مفتي الجمهورية: افتتاح المتحف المصري حدث وطني كبير

بدوره، أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية أن المتحف المصري الكبير يعد مشروع قومي يُعد صرحًا حضاريًّا فريدًا يجسِّد عراقة الحضارة المصرية وعمقها الإنساني، ويعكس رؤية الدولة المصرية في صون تراثها العظيم ونقله إلى الأجيال القادمة بما يليق بمكانة مصر وتاريخها المجيد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد مناسبة ثقافية أو أثرية، بل هو حدث وطني كبير يعبر عن تقدير مصر لتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، ويبعث رسالة إلى العالم تؤكد أن الأمة التي صانت آثارها بإتقان، قادرة على أن تصون قيمها وهويتها ومبادئها الأصيلة.

مفتي الجمهورية: المتحف المصري الكبير سيكون منارة عالمية للحضارة الإنسانية

وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام دعا إلى عمارة الأرض وحفظ معالمها، وأن العناية بالآثار والتراث الإنساني تأتي في إطار حفظ الأمانة التي استخلف الله فيها الإنسان، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة عالمية للحضارة الإنسانية، ونافذة تُطل منها مصر على العالم بروحها المبدعة وحضارتها الراسخة.

وتقدّم مفتي الجمهورية بتحية ملؤها التقدير لكل يدٍ شاركت في تشييد هذا الصرح العظيم، ولكل عقلٍ خطط لهذا المنجز الكبير، ولكل فكر أوقد شعلة الإبداع، ولكل ضميرٍ وطنيٍّ أدرك أن الحفاظ على التراث هو حفاظٌ على هوية الأمة وذاكرتها، فبهؤلاء جميعًا تبقى مصر درةَ التاريخ، ومصدر الإلهام لكل الحضارات.

