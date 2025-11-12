تموين الإسكندرية يتابع أسواق اليوم الواحد بالمندرة

18 حجم الخط

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بمتابعة فعاليات أسواق اليوم الواحد والمقام بميدان المندرة والتابع لنطاق حى المنتزه ثان.

حيث قامت المهندسة دعاء عبد الرزاق رئيسة حى المنتزه ثان يرافقها المهندسة دعاء قطب سكرتير عام الحى وفريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة بالمرور والمتابعة وتفقد حالة السوق والذى يقام بالتعاون والاشتراك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وحى المنتزة ثان والوقوف على مدى توافر السلع والمواد الغذائية والإعلان عن الأسعار وكذلك نسب التخفيضات المعلن عنها فى أسواق اليوم الواحد

حيث تم طرح بيع كميات كبيرة من اللحوم الطازجة ومصنعات اللحوم والدواجن الطازجة وسيارة لبيع البيض وكذلك كميات من الخضر والفاكهة والمعلبات والعطارة والبقالة الجافة والزيوت والسكر والأرز والمكرونات.

كما تتم عروض وتخفيضات على مدار اليوم بذات السوق على السلع الغذائية المختلفة.

حيث لاقت هذه الأسعار والتخفيضات والعروض استحسان المواطنين وازداد الإقبال على عمليات الشراء.

