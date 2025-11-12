ترامب والشرع يتبادلان الهدايا في البيت الأبيض

18 حجم الخط

خطفت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأنظار دوليًا، خصوصًا أنها الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض.

فقد غطت وسائل الإعلام العالمية كل التفاصيل، بدءًا من دخول الرئيس واستقباله مع فريقه، حتى مقابلاته الإعلامية ولقائه بالجالية السورية هناك، إلى وصوله إلى بلاده عائدًا.

ومن بين المواقف التي أخذت زخمًا كبيرًا على المنصات، كان انتشار مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدي نظيره السوري عطرًا ويشرح له عن ميزاته.

كما ظهر ترامب يرش للشرع العطر، وكذلك الشيباني، مؤكدًا أنه من أفخر الأنواع.

وبينما كان سيد البيت الأبيض ينوه للشرع بأن زجاجة العطر الثانية لزوجته، مازحه بسؤال عن عدد زوجاته، ليرد الشرع بأنها واحدة فقط (في إشارة إلى زوجة الرئيس السوري لطيفة الدروبي والتي أطلت معه في مناسبات عديدة منذ تنصيبه رئيسًا).

لكن الرئيس لما ينسَ الموقف، حيث أظهر الفيديو الشرع وهو يشرح للرئيس الأمريكي عن الهدايا التي جلبها معه من سوريا، وهي عبارة عن نسخ من أشياء أثرية قديمة كأول أبجدية بالتاريخ، وأول ختم بالتاريخ، وأول نوتة موسيقية بالتاريخ، وأول تعريفة جمركية.

وأثناء الشرح، لفت الشرع نظيره إلى أن إحدى الهدايا تعود لزوجة ترامب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا، ثم سأله ممازحًا عن عدد زوجاته ليرد ترامب بأنها واحدة حتى الآن، ويدخل الجميع في نوبة ضحك.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد كشف عن أنه تلقى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدية رمزية خلال لقائهما مساء الاثنين، في البيت الأبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.