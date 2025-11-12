الأربعاء 12 نوفمبر 2025
رياضة

نادي الزمالك يصعّد ضد زيزو رسميا

زيزو يتجاهل مصافحة
زيزو يتجاهل مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، فيتو
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تكتفِ بالشكوى المقدمة ضد أحمد مصطفى “زيزو” لاعب الأهلي، إلى لجنة الانضباط، بل أرسلت أيضًا خطابًا رسميًا إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، تطالب فيه بمعاقبة اللاعب بعد ما اعتبره الزمالك “إساءة متعمدة إلى كيان النادي” خلال مراسم تتويج السوبر المصري في الإمارات.
وأوضح المصدر أن الزمالك وضع أبو ريدة أمام مسئولياته كرئيس لاتحاد الكرة وشاهد على الواقعة، مؤكدًا أن الخطاب لا يتعارض مع الشكوى السابقة للجنة الانضباط، بل يأتي ضمن تحركات النادي لحفظ حقوقه ومعاقبة اللاعب على تصرفه غير الرياضي تجاه المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في السوبر.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك تجاهل ذكر الموقف الذي حدث مع خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، معتبرًا أن تصرفاته “لم تكن مفاجأة” لمسئولي النادي الأبيض.

وشهدت منصة التتويج أثناء تسليم الميداليات الخاصة بكأس السوبر المصري بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، تجاهل أحمد سيد "زيزو" لاعب  النادي الأهلي، مصافحة المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأبيض، في البطولة.

