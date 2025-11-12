جلسة منتظرة لمسئولي الزمالك مع حسام عبد المجيد بعد معسكر المنتخب

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي قرروا عقد جلسة جديدة مع المدافع حسام عبد المجيد، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، لبحث تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترغب في حسم الملف سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق، خاصة وأن اللاعب أصبح أحد العناصر الأساسية في التشكيل.

وأضاف أن المفاوضات السابقة شهدت تقاربًا في وجهات النظر، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض البنود المالية المتعلقة بقيمة العقد والمكافآت.

ويأتي اهتمام الزمالك بتجديد عقد عبد المجيد في ظل العروض المحلية والخارجية التي تلقاها مؤخرًا، حيث تسعى الإدارة لغلق الباب أمام أي محاولات لرحيله في يناير المقبل.

