الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة منتظرة لمسئولي الزمالك مع حسام عبد المجيد بعد معسكر المنتخب

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي النادي قرروا عقد جلسة جديدة مع المدافع حسام عبد المجيد، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، لبحث تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترغب في حسم الملف سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق، خاصة وأن اللاعب أصبح أحد العناصر الأساسية في التشكيل.

وأضاف أن المفاوضات السابقة شهدت تقاربًا في وجهات النظر، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض البنود المالية المتعلقة بقيمة العقد والمكافآت.

ويأتي اهتمام الزمالك بتجديد عقد عبد المجيد في ظل العروض المحلية والخارجية التي تلقاها مؤخرًا، حيث تسعى الإدارة لغلق الباب أمام أي محاولات لرحيله في يناير المقبل.

