محافظ القاهرة: 82.6% من سكان العاصمة لهم حق التصويت

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤،٢٥ نوفمبر الجاري.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطنا طبقًا لآخر تعداد موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزا انتخابيا.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

