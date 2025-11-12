الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة خادمة متهمة بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة في مصر الجديدة للمحاكمة



أمرت  نيابة مصر الجديدة بإحالة خادمة متهمة بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة للمحاكمة الجنائية.


سرقة مبالغ مالية في مصر الجديدة

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل يفيد بتعرضها للسرقة، ولا تشتبه في أحد.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.


وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة وسرقتها الشقة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة لمرورها بأزمة مالية شديدة، حيث سرقت بعض الاشياء وهي عبارة عن غويشة ذهب ومبلغ مالي قدره 3 الاف جنيه.

 وقامت بإنفاقها على متطلباتها الشخصية.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

