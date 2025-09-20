السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنح سيدي جابر تقضي بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمسئولي اتحاد الكاراتيه

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة كل من: "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بـالاتحاد المصري للكاراتيه، "ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، بالحبس ثلاث سنوات غيابيًا، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في واقعة التسبب في وفاة أحد اللاعبين نتيجة الإهمال.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100 ألف جنيه وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، إلى جانب إلزامهم بمصروفات الدعوى المدنية، وذلك في واقعة التسبب خطأً في وفاة المجني عليه "يوسف.احمد. 

وتعود أحداث القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، إلى اتهام مسؤولي اتحاد الكاراتيه بالإهمال الجسيم وعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للمسابقات والفعاليات الرياضية، مما أدى إلى وفاة ناشئ خلال مشاركته في نشاط رياضي بمحافظة الإسكندرية.  

وكشفت التحقيقات أن الواقعة وقعت في غضون الفترة من 6 فبراير 2020 حتى 10 فبراير 2025، بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، حيث ثبت من التحريات والتقارير أن المتهمين تقاعسوا عن تطبيق الإجراءات الطبية والرقابية اللازمة، ما تسبب بشكل مباشر في وفاة اللاعب الناشئ. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح سيدي جابر اتحاد الكاراتية المصري التسبب في وفاة لاعب دائرة سيدي جابر

مواد متعلقة

اقتصادية الإسكندرية تكشف حيثيات الحكم على ابنة مبارك المزعومة

الأكثر قراءة

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

16 طعنة و103 غرز، تفاصيل التقرير الطبي للناجية من مذبحة نبروه بالدقهلية

رئيس سنغافورة: حريصون على تعزيز العلاقات مع مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط

وسط مراسم رسمية، السيسي وقرينته يستقبلان رئيس سنغافورة وحرمه بقصر الاتحادية

مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز

بدء القمة المصرية السنغافورية بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads