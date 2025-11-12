من لهم حق فتح الحساب الإسلامي في البنك الزراعي؟

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي عن تفاصيل حساب التوفير الإسلامي ومن لهم حق الفتح للحساب.

وأوضح مسؤولو بنك الزراعي المصري أن من لهم حق فتح الحساب هم التالي:

المواطنون المصريون

الأجانب بشرط إقامة سارية لمدة 6 شهور.

قاصر (بالولاية أو الوصاية)

ويتميز حساب التوفير الإسلامي للأفراد في البنك الزراعي بعدد من المزايا والخصائص كما يلي:

التوفير بالجنيه المصري

عائد دوري كل ثلاثة اشهر - الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه

توفير المعاش

عائد دوري شهري - الحد الأدنى لفتح الحساب 1000 جنيه

التوفير بالعملات الأجنبية

عائد دوري سنوي - الحد الأدنى لفتح الحساب 50 دولارا أمريكيا، 20 يورو، 20 جنيها إسترلينيا.

المزايا

إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من حساب التوفير الإسلامي من أي فرع من فروع البنك.

عائد معفى من كافة أنواع الضرائب

إمكانية الاقتراض بضمان حسابات التوفير.

إصدار بطاقة صراف آلي للحساب.

إمكانية السحب من آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا.

إمكانية فتح حساب التوفير بأسماء القصر.

إجراء التحويلات من وإلى حساب توفير العميل.

إصدار شهادات الإيداع وإضافة العائد إلى حساب التوفير.

إمكانية إضافة الشيكات المحصلة لحساب التوفير.

تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.

يمكن لصاحب الحساب توكيل الغير في السحب والإيداع.

بناء على طلب العميل يتم استخراج كشف حساب باللغة العربية أو بلغة أجنبية لتقديمه لأي جهة.

الشروط والأحكام

حساب التوفير حساب شخصي واسمي وغير قابل للتحويل أو التنازل عنه.

تفتح حسابات التوفير للأشخاص الطبيعيين فقط.

لا يجوز إصدار دفتر شيكات في التعامل على حسابات التوفير.

لا يجوز إصدار بطاقة الخصم المباشر على حساب التوفير للقصر المشمولين بالوصاية أو القوامة.

لا يجوز إصدار دفتر توفير باسم مستعار أو وهمي أو بالأحرف الأولى من اسم المودع أو لحامله.

يتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر.

لا يتم احتساب أي عائد على المبلغ المودع أو المبلغ المسحوب خلال الشهر.

المستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري

شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).

استيفاء طلب فتح حساب توفير.

استيفاء نموذج اعرف عميلك K.Y.C.

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.