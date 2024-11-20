الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

إجراءات ومستندات
إجراءات ومستندات إستخراج جواز السفر

حصلت "فيتو" على إجراءات والمستندات المطلوبة لإستخراج جواز السفر من قسم بني سويف، تزامنًا مع بحث الكثيرون من الراغبين في السفر خارج البلاد كيفية الإستخراج وما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر 2024، وتأتي ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها بوابة فيتو.

المستندات المطلوبة لإستخراج جواز السفر
 

  1. البطاقة الشخصية (سارية) وصورة مطابقة منها.
  2. شهادة ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 15 عامًا.
  3. شهادة حديثة بالموقف من الخدمة العسكرية.
  4. المؤهل الدراسي للخريجين (أصل وصورة منه).
  5. إثبات قيد لطلاب المدارس والجامعات (موجه للجوازات وبختم الشعار).
  6. عدد (6) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء.
  7. الجواز السابق ـ انتهت صلاحيته أو تالف (إن وجد).
  8. إثبات الموقف التجنيدي للطلاب مواليد 2005 أو ما بعده (بختم الشعار).
  9. ترجمة الأسم أوالمهنة يتم بمعرفة رئيس قسم الجوازات لمراجعة دقة الترجمة.
  10. كتابة المسمى الوظيفي لا يزيد عن 32 حرف بالإنجليزية و36 حرف بالعربية.

     

رسوم وتكاليف إستخراج جواز السفر

 

 (780) جنيهًا للجواز العادي وتزيد (110) جنيهًا للمستعجل.
(495) جنيهًا لجواز السفر أالتالف أو المفقود (بمذكرة فقد).

(325) جنيهًا رسوم إضافية التأمين الصحي وضمان السلامة.
(430) جنيهًا رسوم إضافية لغير الحاصلين على مؤهل دراسي.

(10) جنيهات رسوم إضافية لصالح محافظة بني سويف.

 

مواعيد إستلام جواز السفر من قسم بني سويف


ـ بالنسبة للجواز العادي 5 أيام عمل من تاريخ تسليم الأوراق.
ـ بالنسبة للجواز المستعجل في اليوم التالي من مركز إصدار أسيوط أو 4 أيام من مكتب بني سويف.

 

تعليمات بشأن إستخراج جواز السفر من قسم بني سويف

 

ـ عنوان قسم جوازات بني سويف: شارع بورسعيد بجوار البنك الزراعي ببني سويف.

ـ مواعيد العمل: من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً يوميًا (ما عدا الجمعة).

ـ تُقبل طلبات استخراج جواز السفر وفقًا للاختصاص المكاني (العنوان) ببطاقة الرقم القومي، باستثناء من هم فوق الـ60 عامًا.

ـ في حالة وجود أي إستفسار يتم التوجه إلى رئيس قسم الجوازات أو من ينوب عنه من السادة الضباط.

ـ تم تزويد بعض المولات بالقاهرة والجيزة بمكاتب استخراج جوازات ويمكن الاستلام في نفس اليوم.

 

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