تكريم رئيس مدينة أسيوط لبلوغه سن المعاش

كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط – خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة - اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط لبلوغه السن القانونية للمعاش ومنحه شهادة تقدير لما قدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله بالجهاز الإداري.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

محافظ أسيوط يؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

من جانبه أعرب رئيس مركز ومدينة أسيوط عن امتنانه وشكره، لتكريم محافظ أسيوط متمنيًا لأعضاء المجلس التنفيذي التوفيق لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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