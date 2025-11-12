الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

حجز صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

متهمة
متهمة
أمرت نيابة الجيزة بحجز صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى. 

 

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول عدد من المقاطع المصورة لصانعة محتوى تقوم بتصوير نفسها فى أوضاع وإيحاءات خادشة، واستخدام ألفاظ غير لائقة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من متابعيها.

ضبط المتهمة واعترافها

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة. 

 

وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدة وجنى الأرباح.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نيابة الجيزة الجيزة الادارة العامة للاداب قسم شرطة بولاق الدكرور

الجريدة الرسمية