براءة عاطل متهم بالتحرش بفتاة في روض الفرج

قضت  محكمة جنح روض الفرج ببراءة عاطل متهم بالتحرش بفتاة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وجاء في أمر الإحالة أن أحمد ع. عاطل، بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة عاما ألفاظا تخدش الحياء، وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.


وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف، وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجه إليها.

تحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح روض الفرج قسم شرطة روض الفرج النيابة العامة روض الفرج

الجريدة الرسمية