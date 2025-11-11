مسيرات حاشدة بالمحافظات لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب

18 حجم الخط

واصلت الأحزاب السياسية تنظيم مسيراتها الحاشدة لدعم مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025.

دعم مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

حيث نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج مسيرة شعبية حاشدة لدعم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب، وتقدمت الصفوف عايدة محي الدين، مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

وجابت المسيرة شوارع سوهاج الرئيسية وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين رفعوا الأعلام المصرية وأعلام الحزب، مرددين هتافات داعمة لمرشحي الجبهة الوطنية، وداعين الجميع للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع قبل غلق باب التصويت، تأكيدًا على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد حزب الجبهة الوطنية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري وانخراطه في صناعة القرار السياسي، ويجسد حرص الشعب على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويعزز مسيرة الديمقراطية في مصر.

مسيرة جماهيرية لحزب الجبهة الوطنية

كما نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة مسيرة جماهيرية حاشدة، شارك فيها المئات من الناخبين في أجواء مليئة بالوطنية والحماس، بقيادة اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين مرشح محافظة البحيرة بالقائمة الوطنية، وبمشاركة اللواء أشرف المقرحى أمين الحزب بالمحافظة والنائب محمود يوسف لطيف أمين التنظيم.

وتأتي المسيرة لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية وذلك في إطار جهود الحزب لحشد الناخبين ودعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولي.

وضمت المسيرة حشودًا جماهيرية توجهت إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في التصويت، رافعة الأعلام المصرية وأعلام حزب الجبهة الوطنية، وجابت شوارع البحيرة وسط هتافات تدعو المواطنين إلى النزول للانتخابات وتؤكد دعمهم لمرشحي الحزب.

وأكدت غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة برئاسة النائب محمود يوسف لطيف أمين التنظيم وتحت إشراف اللواء أشرف المقرحى أمين الحزب على فتح وانتظام جميع اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لبدء أعمال التصويت واستقبال الناخبين وسط تأمين وتواجد مكثف من الأجهزة الأمنية.

وأكد اللواء أشرف المقرحى على انعقاد غرفة العمليات بمقر الحزب بدمنهور على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بأمانات المراكز والأقسام وغرفة العمليات المركزية والتعامل الفوري مع أي طارئ وتقديم الدعم الكامل للمرشحين وأمناء المراكز والأقسام، مؤكدًا أن المشاركة في التصويت واجب وطني يعكس وعي المجتمع ومسؤولياته تجاه الوطن.

