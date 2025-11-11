الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مسيرات حاشدة بالمحافظات لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب

مسيرات انتخابية
مسيرات انتخابية
18 حجم الخط

واصلت الأحزاب السياسية تنظيم مسيراتها الحاشدة لدعم مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025.

 

دعم مرشحى القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

حيث نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج مسيرة شعبية حاشدة لدعم مرشحى القائمة الوطنية من أجل مصر، في انتخابات مجلس النواب، وتقدمت الصفوف عايدة محي الدين، مرشحة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

وجابت المسيرة شوارع سوهاج الرئيسية وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين رفعوا الأعلام المصرية وأعلام الحزب، مرددين هتافات داعمة لمرشحي الجبهة الوطنية، وداعين الجميع للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع قبل غلق باب التصويت، تأكيدًا على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.

 

وأكد حزب الجبهة الوطنية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المواطن المصري وانخراطه في صناعة القرار السياسي، ويجسد حرص الشعب على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويعزز مسيرة الديمقراطية في مصر.

 

مسيرة جماهيرية لحزب الجبهة الوطنية 

كما نظم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة مسيرة جماهيرية حاشدة، شارك فيها المئات من الناخبين في أجواء مليئة بالوطنية والحماس، بقيادة اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين مرشح محافظة البحيرة بالقائمة الوطنية، وبمشاركة اللواء أشرف المقرحى أمين الحزب بالمحافظة والنائب محمود يوسف لطيف أمين التنظيم.

وتأتي المسيرة لدعم مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية وذلك في إطار جهود الحزب لحشد الناخبين ودعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولي.

وضمت المسيرة حشودًا جماهيرية توجهت إلى اللجان الانتخابية للمشاركة في التصويت، رافعة الأعلام المصرية وأعلام حزب الجبهة الوطنية، وجابت شوارع البحيرة وسط هتافات تدعو المواطنين إلى النزول للانتخابات وتؤكد دعمهم لمرشحي الحزب.

وأكدت غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة برئاسة النائب محمود يوسف لطيف أمين التنظيم وتحت إشراف اللواء أشرف المقرحى أمين الحزب على فتح  وانتظام جميع اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لبدء أعمال التصويت واستقبال الناخبين وسط تأمين وتواجد مكثف من الأجهزة الأمنية.

1000182760
1000182760
1000182759
1000182759
1000182758
1000182758
1000182755
1000182755
1000182756
1000182756
1000182754
1000182754
1000182757
1000182757

 

وأكد اللواء أشرف المقرحى على انعقاد غرفة العمليات بمقر الحزب بدمنهور  على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بأمانات المراكز والأقسام وغرفة العمليات المركزية والتعامل الفوري مع أي طارئ وتقديم الدعم الكامل للمرشحين وأمناء المراكز والأقسام، مؤكدًا أن المشاركة في التصويت واجب وطني يعكس وعي المجتمع ومسؤولياته تجاه الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلام المصري الأحزاب السياسية الإعلام المصرية الانتخابات واجب وطنى المشاركة فى الانتخابات رئيس حزب الجبهة الوطنية لواء محمود شعراوي

مواد متعلقة

إقبال كبير من الناخبين بعد استئناف التصويت في انتخابات النواب بالإسكندرية

حزب العدل يرصد مجريات الفترة الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب في 14 محافظة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس "شيخ القراء وإمام المفسرين"

محمد عبد الجليل يكتب: فضيحة في نعي الليثي.. نقيب الموسيقيين يُحرِّف القرآن ويخترع آية! المتابعون: مالك ومال القرآن يا "مصطفى"؟.. خليك في "الرقص والأغاني الهابطة"

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

منتخب أمريكا يفوز علي التشيك بهدف في كأس العالم تحت 17 عاما

لحظة تحطم طائرة عسكرية تركية على متنها 20 شخصا في جورجيا (فيديو)

برنامج إلكتروني جديد لتسريع فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو حكم الشرع فى كثرة القسم بالطلاق على أتفه الأسباب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم كفالة مجهولي النسب؟ وهل يكون ثوابها مثل ثواب كفالة الطفل اليتيم؟

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية