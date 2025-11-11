تحركات مكثفة لمستقبل وطن بالمحافظات لدعم مرشحي القائمة الوطنية

18 حجم الخط

حرصت أمانات حزب مستقبل وطن، في 14 محافظة تجرى فيها انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى، على دعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي يحصل فيها الحزب على النسبة الأكبر من المقاعد.

استمرار التصويت في انتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، حيث تستقبل اللجان الناخبين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

حث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب

ووجه قيادت حزب مستقبل وطن، جميع القيادات والكوادر الحزبية والأعضاء، لأهمية التحرك لحث المواطنين على أهمية الخروج إلى صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

متابعة عمل غرفة عمليات مستقبل وطن

وتفقد أمس النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس حزب “مستقبل وطن”، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على كافة المستجدات، فيما يتعلق بتسهيل عملية اقتراع المواطنين، في اليوم الأول من المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب 2025.

سير انتخابات مجلس النواب 2025

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، خلال الجولة التفقدية لغرفة العمليات المركزية، والتي رافقه فيها قيادات الحزب، غرف العمليات الفرعية بأمانات الحزب في محافظات المرحلة الأولى، بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الناخبين خلال عملية الاقتراع.

الالتفاف الشعبي خلف القيادة السياسية

كما أشاد بحالة الالتفاف الشعبي، خلف القيادة السياسية والدولة المصرية، والمتمثلة في حشود الناخبين في طوابير أمام لجان الانتخابات.

