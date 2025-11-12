انخفاض أسعار النفط قبل ساعات من التصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

18 حجم الخط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

تراجع أسعار النفط

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 64.96 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% إلى 60.82 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه 1.5% في الجلسة السابقة، بحسب شبكة CNBC عربية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بعد ظهر اليوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه إعادة تمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير.

إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي.جي»، في مذكرة إن إنهاء الإغلاق الحكومي سيعزز ثقة المستهلكين وينشّط النشاط الاقتصادي، مما يدعم الطلب على النفط الخام، بحسب رويترز.

كما يمكن أن يؤدي إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى إنعاش حركة السفر وزيادة استهلاك وقود الطائرات مع اقتراب موسم العطلات.

وعلى صعيد الإمدادات، بدأت تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي النفط الروسيتين «لوك أويل» و«روسنفت» في الظهور، مما وفر دعمًا إضافيًا للأسعار.

وأفادت رويترز، أمس الثلاثاء، أن شركة التكرير الصينية «يانتشانغ بتروليوم» تسعى للحصول على نفط غير روسي في أحدث مناقصاتها، فيما أغلقت شركة «لويانج للبتروكيماويات» التابعة لـ«سينوبك» منشآتها لإجراء أعمال صيانة، في خطوة تُعد نتيجة غير مباشرة للعقوبات.

وفُرضت هذه الإجراءات الشهر الماضي، وتمثل أول عقوبات مباشرة تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على روسيا منذ بداية ولايته الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.