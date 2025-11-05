تراجع أسعار النفط مع تسجيل المخزونات الأمريكية أكبر ارتفاع منذ يوليو

18 حجم الخط

تراجعت أسعار النفط وسط استمرار التداولات الضعيفة، إذ واصل المستثمرون تقييم بيانات المخزونات الأمريكية المتباينة وتوقعات حدوث فائض في الإمدادات.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% لتتم تسويته دون مستوى 60 دولارا للبرميل، وهو مستوى رئيسي يمكن أن يفعل عمليات شراء إضافية عند اختراقه لأعلى، حيث تتحرك الأسعار في نطاق ضيق يبلغ حوالي دولارين منذ مطلع الأسبوع الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.

أكبر ارتفاع لمخزونات الخام الأمريكية منذ يوليو

تعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بعدما أظهرت بيانات حكومية أمريكية اليوم الأربعاء ارتفاع المخزونات بمقدار 5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، وهو أكبر ارتفاع منذ يوليو، لكنه جاء دون توقعات مجموعة صناعية بارزة، وفي المقابل، تراجعت مخزونات المنتجات النفطية بجميع أنواعها، ما يشير إلى صمود الطلب ويحد من الزخم السلبي المحتمل.

قال مات سميث، كبير محللي النفط في الأمريكتين لدى شركة تحليل بيانات السوق "كبلر": "إن انتعاش الواردات وضعف نشاط التكرير خلال فترة أعمال الصيانة الموسمية ساهما في زيادة المخزونات الأمريكية من الخام. كما كانت أحجام شحنات الصادرات النفطية التي تم رصدها أدنى بكثير من الأرقام التي أوردتها إدارة معلومات الطاقة، ما ساهم أيضًا في تراكم الخام".

انخفض سعر الخام الأمريكي المرجعي بنحو 14% منذ بداية العام، إذ أدّت زيادة الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+" والدول غير الأعضاء إلى تفاقم المخاوف من تشكل فائض عالمي في المعروض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تجارة السلع "ميركوريا" خلال مؤتمر "أديبك" اليوم الأربعاء إن فائض المعروض في سوق النفط قد يبلغ مليوني برميل يوميًا العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، باعت شركة "ريلاينس إنداستريز" الهندية، التي تُعد عادة من كبار مشتري الخام، شحنة من النفط العراقي لمصفاة أوروبية. ولم تتضح أسباب هذه الخطوة، لكن نشاط مصافي التكرير الهندية يحظى بمتابعة متزايدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط، ما يمهّد لاحتمال تراجع المشتريات من موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.