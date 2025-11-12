في ذكرى رحيله، كيف تحول محمود عبد العزيز من موظف وبائع للصحف إلى "ساحر السينما"

18 حجم الخط

الفنان محمود عبد العزيز، فنان ساخر صاحب شخصية متميزة، نجح فى تقديم الكوميدى والتراجيدى، ممثل خفيف الدم، متعدد الأدوار جمع بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية، لقب بالساحر، علامة مميزة من علامات السينما، شخصيته لها حضور كبير، قدم الساحر والمزاجنجي ورجل الجاسوسية، من أشهر أعماله الفنية رأفت الهجان، ورحل فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 2016.



ولد الفنان محمود عبد العزيز عام 1946 بحي الورديان غرب الإسكندرية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية قسم الحشرات وتفوق في دراسته وحصل على الماجستير في سم عسل النحل، عشق التمثيل منذ طفولته، إلا أن البداية كانت مع فرقة كلية الزراعة المسرحية حيث ظهرت موهبته في التمثيل وهناك التقى المخرج نور الدمرداش الذي أعجب بالأداء التمثيلي لمحمود، حتى إنه اختاره وهو طالب في دور بمسلسله التليفزيوني "كلاب الحراسة" وبعد التخرج قدمه الدمرداش في مسلسل "الدوامة" في دور الصحفي.

مساعد باحث وظيفة ميرى

بدأ محمود عبد العزيز حياته العملية مساعد باحث فى معهد بحوث وقاية النباتات، لكن لم يعجبه روتين الوظيفة فترك الوظيفة وسافر إلى اليونان وهناك عمل بائعا للصحف ليعود مرة أخرى إلى الاسكندرية ويبدأ مشواره مع السينما عام 1977 مع فيلم "طائر الليل الحزين "ونجح فيه نجاحًا كبيرا، وكانت بداية انطلاقه الفنى، حيث تبعه دور صغير في فيلم "الحفيد " الجزء الثانى لفيلم العروسة.

حتى آخر العمر أول بطولاته



اختار المخرج رمسيس نجيب الفنان محمود عبد العزيز لأول بطولة فى مشواره الفنى مع فيلم "حتى آخر العمر" عام 1975.



اتجه محمود عبد العزيز إلى الأدوار الكوميدية حتى إنه برع فى تقديمها فى أفلام: السادة الرجال، عالج فيه قضية معنى الرجولة، سمك لبن تمر هندى، سيداتى آنساتى، الفيلم الذي عالج فكرة زواج الأربعة ومشاكل العصمة فى يد الزوجة فى إطار كوميدى خفيف، أبو كرتونة، الكيت كات عام 1991، حيث برع فى تقديم شخصية الشيخ حسنى.

كما قدم الفنان محمود عبد العزيز دور الأب الفهلوى في فيلم "الساحر" وتوالت أفلامه: الكيف، إبراهيم الأبيض، فى دور المعلم زرزور، سوق المتعة، العذراء والشعر الأبيض مع نبيلة عبيد، شفيقة ومتولى مع سعاد حسنى، ثم قدم دور عميل المخابرات فى فيلم إعدام ميت، والصعاليك والكيف، البريء، العار، حتى وصلت أفلامه إلى 85 فيلمًا من أروع روائع السينما.

الفنان محمود عبد العزيز

وجاءت قمة نجاح الفنان محمود عبد العزيز وتوهجه الفنى عام 1994 حين اختاره المؤلف صالح مرسي لبطولة مسلسل رأفت الهجان بالرغم من اختيار المخرج يحيى العلمي لعادل إمام لنفس الدور، وبسبب تدخله فى السيناريو اتفق مع محمود عبد العزيز لبطولة المسلسل الذي استمر أربعة أجزاء مما أهله لتقديم مسلسلات محمود المصرى، باب الخلق، البشاير، جبل الحلال وغيرها.

الشيخ حسنى أحسن ممثل

حصل الفنان محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها؛ جائزة أحسن ممثل عن فيلمى القبطان والساحر من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

