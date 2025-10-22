مصطفى الفقي: مصر تعرضت لنهب آثارها عبر التاريخ رغم رصيدها الحضاري الضخم

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا هائلًا رغم ما تعرضت له من عمليات نهب لتراثها وآثارها عبر التاريخ، مؤكدًا أن ما تملكه مصر من حضارة يعد من أغنى ما عرفته الإنسانية.

تأثير ثقافي عالمي

وأوضح الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على شاشة MBC مصر، أن الثقافة المصرية كان لها تأثير واضح في السياسة العالمية، لافتًا إلى أن أغاني أم كلثوم أثرت في شعوب غير عربية بإيقاعها وأسلوبها الفريد، ما يعكس قوة التأثير الثقافي المصري عالميًا.

العصر الذهبي للثقافة المصرية

وأشار الفقي إلى أن الفترة الليبرالية من عام 1922 إلى 1952 كانت بمثابة العصر الذهبي للثقافة المصرية، إذ سادت خلالها الحرية الفكرية والتعبير عن الرأي، ما أتاح ازدهار الحياة الثقافية وظهور رموز بارزة تركت بصمات خالدة في الأدب والفن والفكر.

الثقافة بنت الحرية

وأكد أن الثقافة لا تزدهر إلا في مناخ من الحرية، فهي — على حد وصفه — "بنت الحرية وأم الإبداع"، مضيفًا أن كلما زادت الضغوط والأزمات، ارتفع الوعي وظهرت أشكال جديدة من التعبير الفني والثقافي.

وتابع: "الفن شائع وملك للجميع، وابنتي الكبرى تطرب من حفلات الحضرة الدينية"، في إشارة إلى عمق التنوع والثراء الفني في المجتمع المصري.

مصطفى الفقي: أي اكتشاف أثري في مصر يتصدر عناوين الصحف العالمية فورًا

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مصر بلد غنية بالثقافة والحضارة، وتملك ثراءً ثقافيًا فاق الحدود، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية لها طابع خاص ونكهة تميزها عن غيرها من ثقافات العالم.

وقال مصطفى الفقي، إن الثقافة تستهويه أكثر من السياسة، موضحًا أن مصر تمتلك من الآثار والثقافة ما لم يُكتشف بعد، وأنها مستودع ثقافي عالمي وبلد التراث التاريخي الطويل والحضارة الممتدة منذ آلاف السنين.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن صدى حفل افتتاح قناة السويس مازال حاضرًا حتى اليوم في الكتب الأوروبية التي تناولت هذا الحدث التاريخي، لافتا إلى أن الفنان فاروق حسني هو صاحب الفكرة الأولى لإنشاء المتحف المصري الكبير، موضحًا أن أعظم ما تملكه مصر هو تاريخها، وأغلى ما لديها هو تراثها، موضحًا أن الثقافة تُعد الوعاء الحافظ للقيم والتقاليد في أي مجتمع، وأن مصر وعاء حضاري متجدد لا ينضب.

وشدد مصطفى الفقي، على أن أي اكتشاف أثري في مصر يتصدر عناوين الصحف العالمية فورًا، لافتًا إلى أن الاهتمام العالمي بالآثار المصرية لا يقتصر على المؤسسات الصحفية فحسب، بل يمتد إلى شغف شعوب العالم بالحضارة المصرية العريقة.

