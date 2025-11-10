المخرج عمرو عابدين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد صبحي

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
كشف المخرج عمرو عابدين تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي، الذي يرقد بأحد المستشفيات الخاصة منذ أمس، لتعرضه لأزمة صحية طارئة.

وكتب عمرو عابدين منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: “النجم الكبير محمد صبحي الحمد لله بكل خير، وإن شاء الله هيخرج من المستشفى غدًا بعد اطمئنان الأطباء على استقرار الحالة الصحية”.

وأضاف: “الأستاذ محمد صبحي عارف إن كل محبيه بيحاولوا يتصلوا به أو بأشقائه جمال ومجدي وشريف صبحي، ويرسل إليكم جميعًا السلام ويتمنى أن يرد على الجميع، لكن الأطباء طلبوا أن يرتاح على الأقل لمدة ثلاثة أيام، وبعدها يمارس حياته بشكل طبيعي، وأخيرًا ندعو له بالشفاء العاجل”.

يذكر أن الفنان محمد صبحي تعرض لأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية، والتي استدعت نقله إلى المستشفى.

الجريدة الرسمية