برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الارصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس وستكون هناك فرصة سقوط للأمطار وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



وأضافت فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال 72 ساعة يومي الجمعة والسبت، وانخفاض فى درجات الحرارة.



وأوضحن أن فترات الليل ستشهد برودة، وأن درجات الحرارة العظمى ستنخفض لـ 24 مع نشاط للرياح، محذرة من وجود الرعد والبرق.



الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدى السيارات من الشبورة المائية قد تكون كثيفة على مناطق من شمال الصعيد، وعلى مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، تبدأ فى الرابعة فجرا وتنتهى التاسعة صباحا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

