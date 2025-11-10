الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يجتمع برؤساء القطاعات لبحث استعدادات تقلبات الطقس

المهندس سامي قنديل
المهندس سامي قنديل
عقد المهندس “سامي قنديل” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالاسكندرية، عدة اجتماعات مع القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بالشركة، لمتابعة سير العمل ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجارية وخطط التشغيل والصيانة.

وخلال الاجتماعات، أكد المهندس “سامي قنديل” أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل العمل بين جميع القطاعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والانضباط في تنفيذ الأعمال الميدانية والفنية، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش “قنديل” الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف مناطق المحافظة، ووجّه بسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء ميدانيًا.

وأشار رئيس الشركة إلى أهمية المتابعة الدورية للمعدات والجهات الفنية لضمان جاهزيتها الكاملة والاستعداد لأي طوارئ أو تقلبات جوية، مؤكدًا أن الشركة تعمل وفق خطة طوارئ متكاملة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الشبكة وتحقيق استجابة فورية لأي بلاغات.

وشدد المهندس “سامي قنديل” على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط الإداري والميداني، مع تطوير آليات الرقابة الداخلية وتعزيز منظومة المتابعة لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بأهالي محافظة الإسكندرية.

