الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
اندلاع حريق في عقار مكون من 6 طوابق بالقليوبية، والحماية المدنية تهرع إلى المكان

حريق بشقة
نشب حريق  داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار مكون من 6 طوابق في شارع مصباح بجوار مستشفى الخليج بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي طوابق العقار والمنازل المجاورة.

 حريق في عقار مكون من 6 طوابق  بالقليوبية 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بالشقة المشار إليها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، كما تم إخطار قوات الحماية المدنية التي جرى استعجالها للسيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها قبل وقوع خسائر بشرية.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب بالدور الأخير بالعقار المكون من ستة طوابق، دون وقوع أي إصابات أو وفيات حتى الآن، فيما تواصل قوات الإطفاء جهودها لإخماد النيران وإجراء عمليات التبريد لضمان عدم تجددها.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

