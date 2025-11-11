الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

164.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

 بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 164.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.523 مليون ورقة منفذة على 146 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 82.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.260 مليون ورقة منفذة على 148 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
 و استحوذت الأسهم على 3.95 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 96.05 % خلال الجلسة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت  مؤشرات البورصة  بختام  تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف تداولات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 40261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 49527 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 18190 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4415 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4128 نقطة

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.888 تريليون جنيه.

المؤشر إيجى إكس  30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 40427 نقطة، وتراجع  مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 49782 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 18265 نقطة، وتراجع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4414 نقطة.
 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12105 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 16077 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 4153 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة إجمالى قيمة التداول بالبورصة التداول داخل المقصورة التداول للسندات التداول بالبورصة قيمة التداول بالبورصة قيمة التداول للسندات قيمة التداول

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأمن المائي المصري في مرمى الخطر.. السفير أحمد حجاج: إثيوبيا تمارس سياسة فرض الأمر الواقع وتضر بالاستقرار الإقليمي.. منى عمر: فتح توربينات سد النهضة دون تنسيق فضح غياب الإدارة الرشيدة لدى أديس أبابا

أخبار الاقتصاد اليوم: انهيار سعر الذهب وارتفاع الفضة.. وزير المالية: مرونة القطاع الخاص يدفعنا لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي والضريبي.. المركزي الفلبيني يخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية بالدوحة.. يبحث تطورات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية مع قادة قطر وتركيا وإيران وباكستان.. ويستقبل ملك إسبانيا بالقاهرة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

الأكثر قراءة

من خارج الوسط الفني، من هو زوج مي عز الدين

اللواء محمد يوسف مديرا جديدا لأمن القاهرة خلفا للواء طارق راشد

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

أمطار رعدية وحبات برد ورياح مثيرة للأتربة، حالة من عدم الاستقرار بـ طقس الغد

مي عز الدين تعلن زواجها

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون إظهار العيب؟ الأزهر يرد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

المزيد
الجريدة الرسمية