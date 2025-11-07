الجيش السوداني: صامدون لصد أي هجوم في غرب كردفان.. وبابنوسة لم تسقط

18 حجم الخط

أكد عناصر من الفرقة 22 التابعة للجيش السوداني، أن القوات المسلحة صامدة لصد أي هجوم في ولاية غرب كردفان، وذلك تزامنا مع تركز المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع مؤخرا في كردفان جنوب السودان .

كما نفوا صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط "بابنوسة" غرب كردفان، مشددين على استعدادهم لصد أي هجوم.

مسيرات تضرب الأُبيض

بالتزامن، أفادت مصادر “العربية/الحدث”، اليوم الجمعة بأن مسيّرات للدعم السريع استهدفت مدينة الأُبيض، وسط ولاية شمال كردفان.

كما أوضح مراسل “العربية/الحدث” أن المواجهات محتدمة في الوقت الحالي في إقليم كردفان الذي يقسم إلى 3 ولايات "جنوب وغرب وشمال كردفان"، لافتًا إلى أن بعض النقاط المحصورة تشهد مناوشات متفرقة.

ويسيطر الجيش على ولايات الشمال والبحر الأحمر، فضلا عن نهر النيل، وكسلا والقضارف والجزيرة وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم.

ومنذ تفجر الحرب في السودان منتصف أبريل 2023، قتل عشرات آلاف الأشخاص ونزح حوالي 12 مليون شخص، فيما أدى الصراع إلى أكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

