الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
مؤتمر جماهيري حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية بالدائرة الأولى بكفر الشيخ (صور)

مرشحي القائمة الوطنية
مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بأرض المهبط بمدينة كفر الشيخ، بحضور العشرات من المواطنين وأعضاء الحزب، وذلك في إطار فعاليات دعم مرشحي الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر ضمن استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الثانية.

حضر المؤتمر المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور علي أبو شوشة، الأمين العام المساعد، والمهندس عز جودة، والنائب سامي سعد، عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب من مختلف المراكز.

وخلال كلمته، أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، مرشح القائمة الوطنية وعضو مجلس النواب، على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرًا إلى أن مرشحي "مستقبل وطن" يمثلون الاختيار الوطني الواعي الذي يعبر عن تطلعات أبناء كفر الشيخ نحو مستقبل أفضل وتنمية مستدامة.

كما أوضح اللواء سعيد عمارة، مرشح القائمة الوطنية، أن الحزب حرص على اختيار كوادر مؤهلة ومخلصة قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن وحدة الصف ودعم الدولة المصرية هما الطريق نحو استمرار مسيرة الإنجازات.

وأكدت الدكتورة غادة النحاس، مرشحة القائمة الوطنية وأمينة المرأة بالحزب بالمحافظة، على الدور المحوري للمرأة المصرية في العملية الانتخابية، سواء كناخبة أو كمرشحة، مشيرة إلى أن الحزب يعمل باستمرار على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.

وشهد المؤتمر مشاركة مرشحي القائمة ومن بينهم ماري جرجس، وشيرين حسانين، وغادة رفعت شريف، وسط أجواء من الحماس والتفاعل الجماهيري الكبير، الذي عكس ثقة أبناء كفر الشيخ في مرشحي حزب مستقبل وطن ودورهم في خدمة الوطن والمواطن.

الانتخابات البرلمانية القادمة العملية الانتخابية القائمة الوطنية من اجل مصر انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025

