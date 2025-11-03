الإثنين 03 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزارة العمل: توفير 75 ألف فرصة تدريب مجانية بجميع المحافظات

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني في وزارة العمل عن إطلاق مبادرة جديدة توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالتطوير المستمر لمنظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة الشباب وتأهيله لاحتياجات سوق العمل، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030. 

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية داخل كل محافظة، بهدف منح الشباب فرصًا حقيقية لاكتساب الخبرة الميدانية، والتأهيل العملي للمهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي. 

وأوضح "جبران" أن الوزارة وفّرت رابطًا إلكترونيًا لتسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب داخل المنشآت، موضحًا أن التسجيل متاح لجميع الشباب من مختلف المحافظات، مع إمكانية اختيار مكان التدريب دون التقيد بمحافظة الإقامة أو الميلاد. 

وأشار إلى أن برامج التدريب متاحة مجانًا بالكامل، ويُمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل تساعده في الحصول على فرصة عمل مناسبة داخل نفس التخصص الذي تم التدريب عليه.

ودعا وزير العمل الشباب المصري إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه الفرصة التي تُمكِّنهم من تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم العملية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل، ويخدم أهداف الدولة في بناء جيل مؤهل ومدرّب يواكب متطلبات التنمية الحديثة..
رابط التقديم هنا 

الجريدة الرسمية