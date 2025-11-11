الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ياسر عمارة يواصل استقبال المعلمين وأولياء الأمور في دمياط لحل مشكلاتهم

ياسر عمارة يواصل
ياسر عمارة يواصل استقبال المعلمين وأولياء الأمور لحل مشاكله
واصل الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استقبال المعلمين وأولياء الأمور داخل مكتبه بمقر المديرية، للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها فوريًا، وسط حالة من التقدير والترحيب من الحاضرين الذين لمسوا جدية وسرعة في الاستجابة.

 

لقطة إنسانية داخل أروقة المديرية

وخلال اللقاء، التقطت عدسة « فيتو » لقطة مؤثرة لوكيل الوزارة وهو يستمع باهتمام لمعلمة تقدمت بشكوى بشأن نقلها، حيث وجه فورًا مدير الشؤون القانونية ببحث الموضوع وإنهائه في الحال، مؤكدًا أن حل مشكلات المعلمين وأولياء الأمور واجب إنساني ومهني لا يحتمل التأجيل.

 

تفاعل مباشر ونهج سريع في اتخاذ القرار

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يومية يعقدها "عمارة" وفريق العمل المختص بالمديرية، في إطار سياسة الباب المفتوح التي تبنتها المديرية لتخفيف المعاناة عن العاملين وأولياء الأمور، وتسهيل التواصل المباشر دون حواجز أو تعقيدات إدارية.
فبمجرد عرض المشكلة، يتم توجيهها فورًا إلى الإدارات المعنية، مع تحديد وقت محدد للبت فيها ومتابعة التنفيذ بشكل دوري.

 

حلول فورية لمشكلات متعددة

وتنوعت القضايا التي جرى التعامل معها ما بين طلبات نقل وانتداب، وتسويات وظيفية، ومشكلات في البنية التحتية للمدارس، وشكاوى داخل الفصول. وقد أسفرت الجهود عن حل عدد كبير من المشكلات بشكل فوري، ما ترك أثرًا طيبًا في نفوس الحاضرين.

 

رسالة من وكيل الوزارة: بابنا مفتوح للجميع

وأكد الأستاذ ياسر عمارة أن ما يتم داخل المديرية ليس مجرد اجتماعات، بل منظومة عمل متكاملة هدفها استقرار العملية التعليمية وتحسين بيئة العمل داخل المدارس، مضيفًا:

 "استقرار المعلم ينعكس على جودة التعليم، وراحة ولي الأمر تضمن متابعة أفضل لأبنائه، ولذلك أبوابنا ستظل مفتوحة لكل من لديه مشكلة أو مقترح يخدم مصلحة التعليم في دمياط."

 

ياسر عمارة يواصل استقبال المعلمين وأولياء الأمور لحل مشكلاتهم
ياسر عمارة يواصل استقبال المعلمين وأولياء الأمور لحل مشكلاتهم

إشادة وثناء من الحاضرين

وأعرب عدد من المعلمين وأولياء الأمور عن تقديرهم لسرعة استجابة وكيل الوزارة وحرصه على إيجاد حلول فورية، مؤكدين أن هذه اللقاءات أعادت الثقة بين المواطن والمسؤول، ورسخت مفهوم الإدارة القريبة من الناس.
 

الجريدة الرسمية