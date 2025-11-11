الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من الأمطار غدا الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة  على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متوسطة على " السلوم، مطروح، العلمين"،وذلك على فترات متقطعة.

 

خريفى معتدل مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

موجة برد مباغتة ليلا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20
 

