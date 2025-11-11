الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

موجة برد مباغتة ليلا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20

