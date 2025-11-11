لما الشتا يدق البيبان، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، وأمطار من القاهرة إلى شلاتين عرض مستمر

18 حجم الخط

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض خفيف في درجات الحرارة بدءًا من الخميس المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23:24 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحري 25: 26 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 23 درجة مئوية.



ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

الأرصاد الجوية تكشف عن طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

أماكن سقوط الأمطار الخفيفة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة وحلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة.

ويكون هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى.



خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدًا الأربعاء، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون متوسطة على "السلوم، مطروح، العلمين" وذلك على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمدن ومحافظات مصر

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسكندرية:درجة الحرارة: 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة 21 ودرجة الحرارة العظمى 36

