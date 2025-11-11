الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

18 حجم الخط

تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، لقاءً مفتوحًا مع الداعية مصطفى حسني، يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الكلية الهادفة إلى تنمية الوعي المجتمعي وغرس القيم الإيجابية بين الطلاب، واستكمالًا لسلسلة الفعاليات التي تنظمها الكلية لصقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته الفكرية والاجتماعية.

وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، على أهمية استضافة الكلية رموز الفكر والتنوير في المجتمع، مشيرا إلى الكلية تحرص على استضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع لتقديم تجارب ملهمة للطلاب، تسهم في بناء وعيهم وتنمية قدراتهم على مواجهة تحديات الحياة.

وأضاف، أن الجامعة والكلية تحرصان دائمًا على الاحتفاء بأبنائها وخريجيها المتميزين، مشيرا إلى أن مصطفى حسني أحد أبناء كلية التجارة.

وقال الجارحي إن الداعية مصطفى حسني نموذجًا يُحتذى به في الدمج بين العلم والعمل والدعوة الإيجابية التي تخاطب عقل الشباب وروحهم.

يُذكر أن الداعية مصطفى حسني هو داعية إسلامي مصري، وُلد عام 1978، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس عام 2000.

